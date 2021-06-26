Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Chatbekanntschaft

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1720vom 26.06.2021
46 Min.Folge vom 26.06.2021Ab 12

Die 16-jährige Jenny hat sich beim Chatten bis über beide Ohren in ein Foto verliebt. Schließlich möchte sie den attraktiven Mann auch kennenlernen. Weil ihr strenger Vater es nicht erlauben würde, geht sie heimlich zu dem Date - und ist entsetzt: Der Mann, den sie trifft, ist nicht der vom Foto. Sie wurde in eine Falle gelockt. Zum Glück hat ihr Vater sie heimlich verfolgt und konnte rechtzeitig eingreifen. Wenig später wird die Chatbekanntschaft brutal zusammengetreten.

