Die ChatbekanntschaftJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1720: Die Chatbekanntschaft
46 Min.Folge vom 26.06.2021Ab 12
Die 16-jährige Jenny hat sich beim Chatten bis über beide Ohren in ein Foto verliebt. Schließlich möchte sie den attraktiven Mann auch kennenlernen. Weil ihr strenger Vater es nicht erlauben würde, geht sie heimlich zu dem Date - und ist entsetzt: Der Mann, den sie trifft, ist nicht der vom Foto. Sie wurde in eine Falle gelockt. Zum Glück hat ihr Vater sie heimlich verfolgt und konnte rechtzeitig eingreifen. Wenig später wird die Chatbekanntschaft brutal zusammengetreten.
