Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Türkische Liebesbriefe

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1725vom 03.07.2021
Türkische Liebesbriefe

Türkische LiebesbriefeJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1725: Türkische Liebesbriefe

46 Min.Folge vom 03.07.2021Ab 12

Der Brauereibesitzer Heiner Gant setzt seine ganze Hoffnung in seine Tochter Nina. Sie soll eines Tages sein Unternehmen leiten und die Brauerei in eine erfolgreiche Zukunft führen. Den passenden Mann dazu hat er ihr auch schon ausgesucht. Doch plötzlich taucht Tayfun, Ninas Ex-Freund, wieder auf. Aus Ärger darüber, dass der junge Türke seine Pläne über den Haufen werfen könnte, soll der Brauereibesitzer zu einer brutalen Lösung gegriffen haben. Hat er Tayfun umgebracht?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen