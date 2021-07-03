Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1726vom 03.07.2021
45 Min.Folge vom 03.07.2021Ab 12

Seit vier Jahren ist Christiane mit ihrem mehr als 20 Jahre älteren Mann Frank Ambrosius verheiratet. Doch die Ehe mit dem reichen Unternehmensberater reicht der Angeklagten offensichtlich nicht aus: Sie betrügt ihn mit dem attraktiven Simon. Nun wird sie von Simon erpresst: Entweder sie bezahlt 10.000 Euro oder er erzählt ihrem eifersüchtigen Mann von dem Seitensprung. Kurz darauf ist Simon tot. Wurde ihm die Erpressung zum Verhängnis?

SAT.1 GOLD
