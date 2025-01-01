Richter Alexander Hold
Folge 1747: Der Komplize
46 Min.Ab 12
Während seiner Verhandlung bricht der wegen Raubmordes angeklagte Nico Kulmbach zusammen und stirbt. Die Obduktion ergibt, dass Nico mit einer Überdosis Insulin vergiftet wurde. Allerdings kam er direkt aus dem Gefängnis zur Verhandlung und stand unter ständiger polizeilicher Beobachtung. Wie und wann wurde ihm also das Insulin gespritzt?
