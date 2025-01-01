Richter Alexander Hold
Folge 1750: Die Pflegepapis
46 Min.Ab 12
Hendrik und Robert Reusch leben in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft und haben sich mit dem Pflegesohn Justin ihren Familienwunsch erfüllt. Doch Kimberly, die leibliche Mutter von Justin, tobt, als sie erfährt, dass ihr Sohn von einem schwulen Pärchen aufgenommen wurde. Sie versucht mit allen Mitteln, die Idylle zu zerstören, weil sie ihren Sohn zurückhaben will. Ist sie eines Abends auch so weit gegangen, einen der Pflegepapis niederzuschlagen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick