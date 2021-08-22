Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mietshaus Webergasse

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1775vom 22.08.2021
Mietshaus Webergasse

Mietshaus WebergasseJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1775: Mietshaus Webergasse

46 Min.Folge vom 22.08.2021Ab 12

Der Schulabbrecher Paul Dengler ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Der 18-Jährige lebte bereits zwei Jahre auf der Straße, als er beim Betteln die Rentnerin Elsbeth Körner kennenlernte. Beide gewannen nach und nach das Vertrauen des anderen und Elsbeth bat Paul, bei ihr einzuziehen. Doch das sorgenfreie Leben währte nicht lange ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen