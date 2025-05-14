Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 202
42 Min.Ab 12

Heute: Die Angeklagte Christina Berken verabreichte ihrer an Parkinson erkrankten Mutter abgelaufene Medikamente. Auf diese Weise soll sie das Leben ihrer kranken Mutter in Gefahr gebracht haben. Und: Der arbeitslose Oliver Kalisch ist des versuchten Diebstahls angeklagt. Angeblich brach er in die Wohnung seiner Schwester ein, um das Sparschwein seines Neffen Andy Grebner zu stehlen. Der 10-Jährige brachte seinen Onkel mit einem Trick zur Strecke.

