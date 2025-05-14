Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 204
42 Min.Ab 12

Heute: Der Abiturient Björn Hagedorn wird beschuldigt in betrunkenem Zustand den Wagen seiner Eltern gegen einen Baum gefahren zu haben. Seine Schulfreundin Inga Theiss wurde bei diesem Unfall schwer verletzt. Björn bestreitet Alkohol getrunken haben. Und: Der Landwirt Thies Hartwich steht vor Gericht, weil er seine Ex-Frau verprügelt haben soll. Ellen hatte ihrem Ex-Mann eine Kapitalanlage empfohlen, durch die er sämtliche Ersparnisse verlor.

