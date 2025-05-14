Richter Alexander Hold
Folge 224: Heimlich beim Sex gefilmt
42 Min.Ab 12
1. Fall: Die Prostituierte Sonia Pullmann soll ihre Kollegin Anke Sonne heimlich beim Sex mit einem Freier gefilmt und das Video dann im Internet vertrieben haben. 2. Fall: Der HIV-positive Sascha Bachmann soll seine Bekannte Daphne Jahn nach einem Streit vergewaltigt und die junge Frau mit dem tödlichen Virus infiziert haben.
