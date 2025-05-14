Richter Alexander Hold
Folge 206: Der Messerwerfer
42 Min.Ab 12
Heute: Der Messerwerfer Arpad Kronski ist angeklagt im Streit ein Messer nach dem Fabrikanten Roland Plümmer geschleudert zu haben. Plümmer wollte seine minderjährige Tochter Estelle zwingen, ihren Freund Arpad zu verlassen. Während Arpad die Tat vor Gericht bestreitet, behauptet Estelle, dass sie das Messer nach ihrem Vater geworfen habe. Und: Sybille Spiegel ist angeklagt, nach einem heißen Flirt im Wald, mit einem Taschenmesser auf Kay Westkamp eingestochen zu haben.
