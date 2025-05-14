Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 2Folge 209
Folge 209: Der Clown

42 Min.Ab 12

1. Fall: Auf der Anklagebank sitzt der vorbestrafte Mariano Giffone. Er soll sich als Clown verkleidet und seine Tochter aus einem Kinderhort entführt haben, um mit ihr nach Italien zu fliehen. 2. Fall: Karl und Siegfried Rebhan sollen sich mit geliehenen Polizeiuniformen und einem gefälschten Durchsuchungsbefehl Zugang zu einer Wohnung verschafft haben. Von dort sollen Sie 20.000 Euro entwendet haben.

