SAT.1Staffel 2Folge 217
42 Min.Ab 12

1. Fall: Sven Altvater soll seine Ex-Freundin Jeanette Dörner aus Rache brutal gefoltert haben. Doch exakt zur Tatzeit wurde er von einem Detektiv bei einem Ladendiebstahl erwischt. 2. Fall: Der Wrestler Jimmy "Bonebreaker" Smith ist angeklagt, seinen Kontrahenten Richie Miller bei einem Trainingskampf absichtlich schwer verletzt zu haben. Jimmy Smith behauptet, dass es nur ein unglücklicher Unfall gewesen sei.

