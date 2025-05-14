Richter Alexander Hold
Folge 214: Alles nur ein Spiel?
41 Min.Ab 12
1. Fall: Der Autohändler Udo Löw steht heute vor Gericht, weil er die Russin Ludmilla Parowski mit einem Besen durch seinen Garten gejagt und auf sie eingeschlagen haben soll. Der Angeklagte und das Opfer behaupten, dass alles nur ein Spiel war. Doch eine neugierige Nachbarin sieht das anders. 2. Fall: Der Gestütsbesitzer Pierre Lochner ist angeklagt, weil er Isabell von Ballenbach, die Tochter seiner Freundin, zum Sex erpresst haben soll ...
