Richter Alexander Hold
Folge 219: Verschleppt
42 Min.Ab 12
1. Fall: Georg Brandstätter soll einen maskierten Rocker dazu angestiftet haben, seine Freundin Andrea Wittmann in eine Halle zu verschleppen, in der sie vor mehreren maskierten Männern strippen musste. Anschließend wurde sie von einem der Männer vergewaltigt. 2. Fall: Mirco Nunnz steht wegen Kindesentziehung und Diebstahl vor Gericht. Er soll in der Münchner Fußgängerzone die zehn Monate alte Tochter von Judith Rühle entführt haben ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick