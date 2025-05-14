Nackt auf dem KreuzfahrtschiffJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 250: Nackt auf dem Kreuzfahrtschiff
42 Min.Ab 12
1. Fall: Reiner Harbach soll während seiner Hochzeitsreise auf einem Kreuzfahrtschiff den Schiffsoffizier Markus Tellmann verprügelt haben. Verlor Rainer Harbach die Nerven, weil er ihn nackt mit seiner jungen Ehefrau erwischte? 2. Fall: Der Angeklagte Thomas Sanders wird beschuldigt, seine Frau mit kochendheißem Wasser übergossen haben, wodurch sie schwerste Verbrennungen erlitt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick