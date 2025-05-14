Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Eingesperrt

SAT.1Staffel 2Folge 270
Folge 270: Eingesperrt

42 Min.Ab 12

1. Fall: Gregor Pankratz sitzt auf der Anklagebank, weil er seine Mitstudentin Wanda in eine Mobiltoilette gelockt und sie dort eingesperrt haben soll. Dann soll er die Toilette umgestürzt haben, so dass sich die Fäkalien über das eingeschlossene Opfer ergossen. 2. Fall: Horst Vogel wird beschuldigt, seine Nachbarin Monika Brandt im Badezimmer verprügelt und ihren Kopf immer wieder in sein schmutziges Badewasser getaucht zu haben.

