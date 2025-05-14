Richter Alexander Hold
Folge 281: Menschliche Zielscheibe
42 Min.Ab 12
1. Fall: Vicky Ballock soll ihre Mitschülerin Kristin Rösch eine Zielscheibe auf den Oberkörper gemalt haben, um sie anschließend mit 50 Dartpfeilen zu bewerfen. 2. Fall: Sandrine Schmitz ist angeklagt, den Wagen ihres Ex-Freundes Patrick Seliger gestohlen zu haben, um ihn in Tschechien zu verkaufen. Sie selbst behauptet, Patrick Seliger habe ihr den Wagen geliehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick