SAT.1Staffel 2Folge 301
43 Min.Ab 12

1. Fall: Bastian Kampmann soll die Wahrsagerin Regina Möller wegen einer falschen Vorhersage zusammengeschlagen haben. 2. Fall: Der Boygroup-Fan Nora Glässner soll ihren Star Alex Menke zum Sex gezwungen haben. Sie behauptet jedoch, sie werde von ihm geliebt und erwarte ein Kind von ihm. Alex Menke streitet ab, freiwillig mit ihr geschlafen zu haben.

