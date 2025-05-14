Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 305
42 Min.Ab 12

1. Fall: Ilona Bergmann steht vor Gericht, weil sie Alf Schneider im Park zusammengeschlagen haben soll. Wollte sie verhindern, dass Schneider eine Frau vergewaltigt oder hatte sie andere Gründe, auf ihn loszugehen? 2. Fall: Ralf Nitschke und Matthias Wolter werden beschuldigt, einen im Rollstuhl sitzenden Griechen mit ihren Stiefeln schwer verletzt und seine Freundin sexuell belästigt zu haben.

