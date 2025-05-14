Richter Alexander Hold
Folge 305: Der Exhibitionist
42 Min.Ab 12
1. Fall: Ilona Bergmann steht vor Gericht, weil sie Alf Schneider im Park zusammengeschlagen haben soll. Wollte sie verhindern, dass Schneider eine Frau vergewaltigt oder hatte sie andere Gründe, auf ihn loszugehen? 2. Fall: Ralf Nitschke und Matthias Wolter werden beschuldigt, einen im Rollstuhl sitzenden Griechen mit ihren Stiefeln schwer verletzt und seine Freundin sexuell belästigt zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick