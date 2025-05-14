Teil 1: Entführung mit mysteriösen HintergründenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 318: Teil 1: Entführung mit mysteriösen Hintergründen
41 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Mark Lemmbach soll seine Adoptivschwester Theresa entführt haben, um von seinem Adoptivvater fünf Millionen Euro zu erpressen. Nach drei Tagen wurde die Entführte blutüberströmt auf einer Landstraße gefunden. Wird es dem Gericht gelingen, die mysteriösen Hintergründe dieser Entführung aufzudecken?
