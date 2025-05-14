Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teil 1: Entführung mit mysteriösen Hintergründen

SAT.1Staffel 2Folge 318
Folge 318: Teil 1: Entführung mit mysteriösen Hintergründen

41 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Mark Lemmbach soll seine Adoptivschwester Theresa entführt haben, um von seinem Adoptivvater fünf Millionen Euro zu erpressen. Nach drei Tagen wurde die Entführte blutüberströmt auf einer Landstraße gefunden. Wird es dem Gericht gelingen, die mysteriösen Hintergründe dieser Entführung aufzudecken?

