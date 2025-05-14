Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 320
Folge 320: Heimlicher Beobachter

42 Min.Ab 12

1. Fall: Andreas Kolbe soll versucht haben, eine Mitstudentin in ihrer eigenen Wohnung zum Sex zu zwingen. Plötzlich stand jedoch der Vermieter des Opfers im Zimmer. Wer spielt in dieser Geschichte welche Rolle? 2. Fall: Timo Kuhlmann, Mitglied einer schlagenden Studentenverbindung, soll mit einem Kommilitonen einen Streit in einem Duell ausgefochten haben. Dabei soll er seinen Mitstudenten mit dem Degen gefährlich verletzt haben. Duellierten sich die beiden wegen einer Frau?

