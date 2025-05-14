Richter Alexander Hold
Folge 326: Grausame Hypnose
42 Min.Ab 12
1. Fall: Dr. Werner Burger soll eine Patientin während einer Hypnosebehandlung vergewaltigt und geschwängert haben. Ist er wirklich ein grausamer Triebtäter oder wurde er Opfer einer infamen Intrige? 2. Fall: Nina Klaus wird beschuldigt, in der 17. Schwangerschaftswoche ihr Kind selbst abgetrieben zu haben. Sie jedoch behauptet, dass sie zur Tatzeit betäubt und entführt worden ist.
