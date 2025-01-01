Richter Alexander Hold
Folge 1549: Notwehrszenen einer Ehe
45 Min.Ab 12
Die 45-jährige Christin Brauer soll ihren Mann aus Wut brutal mit einem Fleischhammer erschlagen haben. War ihr Motiv Eifersucht, weil er ihr zuvor eröffnet hatte, dass er sie wegen einer anderen Frau verlassen wird? Doch Christin beharrt darauf, dass sie aus Notwehr gehandelt hat. Angeblich soll ihr Mann seine Aggressionen im Suff oftmals an ihr ausgelassen haben. Und am Tatabend soll er sie sogar mit einem Messer bedroht haben ...
