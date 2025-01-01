Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1569
46 Min.Ab 12

Schauspieler Tobias ist angeklagt, seine Blitzaffäre Valentina Heise umgebracht zu haben. Die Vermutung liegt nahe, dass sie ihn auf ein heimlich aufgezeichnetes Sextape, auf dem sie und Tobias zu sehen sind, ansprechen wollte. Tobias ist aufgrund der Vorwürfe am Boden zerstört. Er hatte sich aufrichtig in Valentina verliebt - welchen Grund soll er gehabt haben, sie zu töten? Auch von dem Sextape will er nichts gewusst haben ...

