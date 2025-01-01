Richter Alexander Hold
Folge 1560: St. Martins-Zug
45 Min.Ab 12
Auf frischer Tat ertappt! Als Emilia Volkert mit ihrem vier Monate alten Sohn alleine zu Hause ist, überrascht sie einen Einbrecher auf frischer Tat. Als Täter kann sie ganz klar den arbeitslosen Carlos Wollmann identifizieren. Doch er lässt nichts mitgehen. Dann taucht eine weitere Mutter auf, die behauptet, der Angeklagte habe ihr Baby entführt. Wie passen die beiden Taten zusammen? Und warum sollte Carlos Wollmann ein Kind entführen?
