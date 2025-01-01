Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mitten in die Fresse rein

SAT.1Staffel 9Folge 1564
Mitten in die Fresse rein

Mitten in die Fresse reinJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1564: Mitten in die Fresse rein

46 Min.Ab 12

Der 17-jährige Sven Schütz hat es nicht leicht, er stammt aus schwierigen Verhältnissen. Jetzt ist er angeklagt, dem eingebildeten Zahnarztsohn Maximilian Kreuzer mit einem Schlagring die Nase gebrochen zu haben. Angeblich, um sich für dessen ständige Demütigungen zu rächen. Sven beteuert seine Unschuld, doch sogar sein alkoholsüchtiger Vater sagt gegen ihn aus.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen