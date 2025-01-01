Richter Alexander Hold
Folge 1571: Status ist alles
45 Min.Ab 12
Die Angeklagte wird beschuldigt, ihren Ehemann erstochen zu haben. Sie soll ihn zeitlebens schikaniert und dazu gezwungen haben, ihren hohen Lebensstandard zu finanzieren. Hat sie ihn aus Wut getötet, weil er seine Arbeit verloren hat? Oder steckt die jungfräuliche Nachbarin hinter der Tat? Sie hatte sich offenbar in den bedauernswerten Mann verliebt. Wurde sie von ihm zurückgewiesen und hat das nicht verkraftet?
