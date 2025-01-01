Richter Alexander Hold
Folge 1562: Mysteriöser Geldfund
46 Min.Ab 12
Nico Schröder schwärmt schon länger für seine 19 Jahre ältere Nachbarin Beatrix Mehring. Doch dem Realschüler hat das Beobachten mit dem Fernglas wohl nicht mehr ausgereicht. Er soll in Frau Mehrings Wohnung eingestiegen sein. Doch die kam überraschend früher nach Hause. Hat der Angeklagte aus einem Kurzschluss heraus agiert und die attraktive Frau deshalb niedergeschlagen? Wäre der Verliebte zu so einer Tat überhaupt in der Lage gewesen?
