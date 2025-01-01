Richter Alexander Hold
Folge 1565: Verlorener Bruder
45 Min.Ab 12
Der 18-jährige Kevin Laschet soll in das Juweliergeschäft "Sauer" eingebrochen sein, um mit seiner Freundin Lara und dem Erlös der Beute durchzubrennen. Angeblich wollte er weg, da er sich von seiner Mutter terrorisiert fühlte. Diese hat Kevin nämlich sogar hinterher spioniert, weil sie befürchtete, dass er, wie sein älterer Bruder Erik, auf die schiefe Bahn geraten würde.
