Richter Alexander Hold
Folge 1561: Wie im Horrorfilm
46 Min.Ab 12
Dem Schüler Florian Schien wird das Joggen zum Verhängnis. Er wird getötet. Der Täter scheint schnell gefunden: Computerfreak Heiko Treiner. Er soll seine Tat bereits durch Drohanrufe bei dem Opfer angekündigt haben. Doch der Fall wird mysteriös, als die Anrufe auch nach der Verhaftung des vermeintlichen Täters nicht abreißen. Zudem werden weitere Mitschüler von Florian Schien bedroht. Haben sie es mit einem Serienkiller zu tun oder erlaubt sich jemand einen üblen Scherz?
