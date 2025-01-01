Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Margot-Eisenberger-Gymnasium kursieren Gerüchte über ganz spezielle Praktiken der Direktorin: Sie soll die Benotung der Schüler davon abhängig machen, ob sich deren Väter auf eine sexuelle Beziehung mit ihr einlassen oder nicht. Wurde sie aus einem solchen Grund von einem 16-jährigen Gymnasiasten angegriffen, weil er sich ungerecht behandelt fühlte?

