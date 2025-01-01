Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Freak schlägt zurück

SAT.1Staffel 9Folge 1613
Der Freak schlägt zurück

Richter Alexander Hold

Folge 1613: Der Freak schlägt zurück

45 Min.Ab 12

Jonas ist der "Freak" an seiner Schule. Mit seinem düsteren Auftreten eckt er bei seinen Mitschülern an. Deshalb ist er regelmäßig das Mobbingopfer von Kevin. Als Jonas ihm nicht die Schlüssel für den Wagen seiner Mutter geben möchte, rastet Kevin aus. Er prügelt brutal auf Jonas ein - sogar als dieser schon am Boden liegt. So jedenfalls lautet die Anklage von Staatsanwalt Stephan Lucas. Aber wer hat dann Jonas kurz vor der Verhandlung verletzt?

