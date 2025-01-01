Richter Alexander Hold
Folge 1639: Drei Männer und ein Baby
46 Min.Ab 12
Obwohl Silke längst einen neuen Freund hat, lebt ihr Ex Moritz immer noch bei ihr und lässt sich bedienen. Wurde Moritz jetzt von seinem Nachfolger Niels mit einem Billardqueue verdroschen? Hat Niels zuvor im Bad einen positiven Schwangerschaftstest gefunden und ist ausgerastet? Denn er selbst soll aufgrund einer Geschlechtskrankheit schon länger keinen Sex mehr mit Silke gehabt haben ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick