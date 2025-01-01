Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1639
Folge 1639: Drei Männer und ein Baby

46 Min.Ab 12

Obwohl Silke längst einen neuen Freund hat, lebt ihr Ex Moritz immer noch bei ihr und lässt sich bedienen. Wurde Moritz jetzt von seinem Nachfolger Niels mit einem Billardqueue verdroschen? Hat Niels zuvor im Bad einen positiven Schwangerschaftstest gefunden und ist ausgerastet? Denn er selbst soll aufgrund einer Geschlechtskrankheit schon länger keinen Sex mehr mit Silke gehabt haben ...

