SAT.1Staffel 9Folge 1640
Folge 1640: Mein neues Leben ohne dich

46 Min.Ab 12

Der wohlhabende Familienvater Iwan Hiller wird in einem abgelegenen Waldstück kaltblütig erschossen, nachdem man ihn am Flughafen entführt hat. Die Hinweise führen zu dem Fitnessstudio-Betreiber Jochen Mohrmann. Wollte der von der Witwe Geld für seinen maroden Betrieb erpressen? Aber warum sollte er Iwan Hiller dann schon vor der Lösegeldforderung ermordet haben?

SAT.1
