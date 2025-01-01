Richter Alexander Hold
Folge 1652: Ein wirklich guter Bulle
46 Min.Ab 12
Der 19-jährige Jeremy soll einen Polizisten angegriffen haben: Stefan Neher wurde niedergeschlagen und getreten, bis er das Bewusstsein verlor. Er leidet noch heute an den Folgen des Angriffs. Ließ das angeklagte Gangmitglied damit seinen Aggressionen gegenüber Polizeibeamten freien Lauf? Oder wurde Stefan Neher gezielt angegriffen, weil er eine Affäre mit einer Türkin hat?
