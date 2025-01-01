Richter Alexander Hold
Folge 1654: Die Stinkbombe
45 Min.Ab 12
Als der Maurer Lars Kurz aus gesundheitlichen Gründen seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, entschließt sich seine Frau Sandra als Escort-Dame zu arbeiten. Obwohl diese Entscheidung in der Familie gemeinsam beschlossen wurde, wird sie bald zur Belastung: Insbesondere die Kinder werden deshalb gehänselt und gemobbt und halten dem Druck kaum noch stand. Sind dem 15-jährigen Sohn Thorsten deshalb die Sicherungen durchgebrannt?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick