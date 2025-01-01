Richter Alexander Hold
Folge 1656: Die toten Zwillinge
46 Min.Ab 12
Hannah Falkenberg hatte eine Affäre mit dem Versicherungskaufmann Oliver Bessler. Jetzt ist er tot. Hat sie ihn umgebracht, weil sie sich eine echte Beziehung mit ihm gewünscht hat, für die er nicht bereit war? Der Staatsanwalt ist davon überzeugt, dass Olivers Zwillingsbruder Marc der Angeklagten schon kurz nach dem Mord auf die Schliche gekommen war. Doch dann kam auch er ums Leben ...
