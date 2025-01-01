Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mädchen ohne Gesicht

SAT.1Staffel 9Folge 1660
Mädchen ohne Gesicht

Mädchen ohne GesichtJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1660: Mädchen ohne Gesicht

45 Min.Ab 12

Neele Däumlers Leben ist zerstört! Gerade als sie dabei ist, Karriere als Moderatorin bei einem Musiksender zu machen, zwingt sie ein Säure-Anschlag, der ihr Gesicht entstellt, all ihre Pläne aufzugeben. Steckt ihr Ex-Freund Lukas dahinter, der Neele nie verziehen hat, dass sie zuerst ihr Heimatdorf und dann auch ihn verlassen hat?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen