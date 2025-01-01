Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 9Folge 1662
Folge 1662: Die Abschiedsfeier

45 Min.Ab 12

Kilian will für ein Jahr nach Australien gehen. Doch bei seiner Abschiedsfeier geschieht etwas Unfassbares: Der 18-Jährige stürzt in eine Kiesgrube und ist sofort tot. Hat seine Freundin Evi etwas mit seinem Tod zu tun? Die Indizien deuten darauf hin, denn Kilian wollte ihr vor der Abreise ein schreckliches Geständnis machen ...

