Frau Doktor und die ZeitungsannoncenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1665: Frau Doktor und die Zeitungsannoncen
46 Min.Ab 12
Dr. Johanna Kubitz konnte nach einem Nervenzusammenbruch zehn Wochen lang nicht in ihrer Praxis arbeiten. Grund dafür war eine Rufmordkampagne gegen die junge Ärztin: Auf Flugblättern dichtete man ihr eine Geschlechtskrankheit an. In einer Annonce war sogar von Gratis-Sex in ihrer Praxis die Rede. Hat sie diese üblen Machenschaften ihrem Ex-Mann und seiner neuen Freundin zu verdanken?
