Auch Lehrer sind nur Menschen

SAT.1Staffel 9Folge 1667
Folge 1667: Auch Lehrer sind nur Menschen

45 Min.Ab 12

Florian Nitz übt voller Leidenschaft seine Arbeit als Sportlehrer an einer Berufsschule aus und ist bei seinen Schülern sehr beliebt. Doch er ist vorbestraft und hatte deshalb sein polizeiliches Führungszeugnis gefälscht, um die Stelle überhaupt zu bekommen. Der Hausmeister kam ihm auf die Schliche. Musste er deshalb sterben?

SAT.1
