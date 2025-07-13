Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Blutiger Polterabend

SAT.1Staffel 9Folge 1669vom 13.07.2025
Blutiger Polterabend

Folge 1669: Blutiger Polterabend

45 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12

Ausgerechnet die Ex-Freundin ihres Verlobten sollte Trauzeugin auf Isabellas Hochzeit werden. Schon auf dem Polterabend eskaliert der Streit zwischen den beiden Frauen. Später in der Nacht wird die Ex des Bräutigams tot aufgefunden - und zwar in Isabellas Brautkleid! Ist die Braut durchgedreht oder galt der Anschlag eigentlich ihr?

