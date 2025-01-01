Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 9Folge 1670
Richter Alexander Hold

46 Min.Ab 12

Alfons Joesting war jahrelang Housekeeper der wohlhabenden Familie Gläser. Sein Sohn Michael wuchs zusammen mit dem verwöhnten Felix auf. Michael behauptet, sie seien die besten Freunde gewesen. Doch es gibt Hinweise darauf, dass er oft von Felix drangsaliert und gedemütigt wurde. Jetzt wurde Felix tot aufgefunden. Hat sich Michael gegen seinen Peiniger gewehrt?

SAT.1
