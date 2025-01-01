Richter Alexander Hold
Folge 1670: Missglückter Menschenraub
46 Min.Ab 12
Alfons Joesting war jahrelang Housekeeper der wohlhabenden Familie Gläser. Sein Sohn Michael wuchs zusammen mit dem verwöhnten Felix auf. Michael behauptet, sie seien die besten Freunde gewesen. Doch es gibt Hinweise darauf, dass er oft von Felix drangsaliert und gedemütigt wurde. Jetzt wurde Felix tot aufgefunden. Hat sich Michael gegen seinen Peiniger gewehrt?
