Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 2013
Folge 2013: Der rechte Weg

44 Min.Ab 12

Hat der Neo-Nazi Mike tatsächlich die 16-jährige dunkelhäutige Diana angezündet? Hinter der Tat soll sein Ausländerhass stecken, für den Dianas Mutter ihn schon einmal nach einem ähnlichen Angriff für mehrere Jahre hinter Gitter gebracht hatte. Doch dort - so beteuert Mike - will er sich geändert haben. Hatte er tatsächlich vor, aus der rechten Szene auszusteigen, oder ist alles nur Tarnung?

SAT.1
