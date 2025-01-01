Richterin Barbara Salesch
Folge 2082: Beim Leben meiner Schwester
45 Min.Ab 12
Der 31-jährige David hat extreme Angst um seine 16-jährige Schwester Marie. Aber warum? Nachdem er Marie betrunken an einer Bushaltestelle vorgefunden hat, soll er versucht haben, ihren Freund Jonas zu überfahren. Wollte sich David aus übertriebener Geschwisterliebe an Jonas rächen? Und warum ist Marie so verändert, seit sie mit Jonas zusammen ist?
