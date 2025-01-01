Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Schuldruck

SAT.1Staffel 13Folge 1943
Schuldruck

SchuldruckJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1943: Schuldruck

44 Min.Ab 12

Als Hausmeister Hans bei einem abendlichen Kontrollgang im Lehrerzimmer verletzt wird, reift in ihm ein schrecklicher Verdacht: Ist seine eigene Tochter die Angreiferin? Angeblich soll sie versucht haben, Klausuraufgaben zu stehlen, um sie an Mitschüler weiterzugeben. Stephanie gilt in ihrer Schule als Außenseiterin. Wollte sie sich bei ihren Mitschülern durch den Klausurenklau beliebt machen?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen