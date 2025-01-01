Richterin Barbara Salesch
Folge 1945: Familienduell
44 Min.Ab 12
Dem 18-jährigen Julian wurde aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Seither liegt er im Koma. Der Tatverdächtige ist sein Onkel Martin. Sollte Julian sterben, weil er beweisen konnte, dass der Tod seines Vaters kein Unfall war, sondern Mord - und der Mörder sein Onkel Martin ist? Martin bestreitet beide Taten. Allerdings hatte auch Julians krimineller Ex-Kumpel Robbie noch eine Rechnung mit ihm offen ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick