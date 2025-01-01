Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2014
45 Min.Ab 12

Abgeschottet in einer kleinen Ferienwohnung wollen sechs Freunde nur eins: Party machen! Aber am Morgen nach dem exzessiven Gelage ist eine junge Frau tot. Für den Rest der Clique steht fest: Einer von ihnen ist ein Mörder! Aber wer?! Staatsanwalt Römer ist überzeugt, dass Lea Anne aus Eifersucht getötet hat. Doch dann stellt sich heraus, dass jeder auf der Party ein Motiv für den Mord an Anne hatte ...

