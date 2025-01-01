Richterin Barbara Salesch
Folge 2094: Hau(p)tsache schön!
44 Min.Ab 12
Die 32-jährige Isabelle kann ihr Spiegelbild nicht mehr ertragen. Nach ihrer Zwillingsgeburt hat sie über 35 Kilo abgenommen, ist schlanker als je zuvor - aber todunglücklich. Ihre Krankenkasse will die Kosten für eine Bauchstraffung nicht übernehmen. Ist sie in das Café ihrer Schwägerin Marla eingebrochen und hat sie um 6.400 Euro erleichtert, um die OP zu finanzieren?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick