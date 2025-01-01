Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2094
44 Min.Ab 12

Die 32-jährige Isabelle kann ihr Spiegelbild nicht mehr ertragen. Nach ihrer Zwillingsgeburt hat sie über 35 Kilo abgenommen, ist schlanker als je zuvor - aber todunglücklich. Ihre Krankenkasse will die Kosten für eine Bauchstraffung nicht übernehmen. Ist sie in das Café ihrer Schwägerin Marla eingebrochen und hat sie um 6.400 Euro erleichtert, um die OP zu finanzieren?

SAT.1
